Campi Bisenzio, forzano il caveau della fabbrica e fuggono con portafogli griffati e pelletteria di lusso

CAMPI BISENZIO – Furto nella notte in una fabbrica di pelletteria, un’azienda che produce per Ferragamo e Cartier, nella zona industriale del Comune, dalla quale i ladri sono fuggiti con portafogli griffati. L’allarme intorno alle 4.30 con l’intervento dei Carabinieri. In base a una prima ricostruzione i malviventi, dopo essersi introdotti nella fabbrica, hanno forzato il caveau facendo razzia di pelletteria di lusso. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sicurezza, anche quelle della zona, per ricostruire la dinamica. Il valore della refurtiva è ancora da quantificare.