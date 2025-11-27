Campi Bisenzio ha un nuovo regolamento edilizio. Il sindaco Tagliaferri: “Finalmente regole coerenti con le esigenze del territorio”

CAMPI BISENZIO – Il consiglio comunale ha approvato nella seduta di martedì 25 novembre il nuovo regolamento edilizio, uno strumento fondamentale per la disciplina di tutte le attività che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale. Si tratta di un aggiornamento atteso da 20 anni, dall’ultimo intervento normativo risalente al 2005, “che risponde – si legge in una nota – alle esigenze di modernizzazione dei procedimenti edilizi, garantendo al contempo sicurezza, sostenibilità e tutela del paesaggio urbano”. “L’approvazione del nuovo regolamento edilizio rappresenta un momento storico per Campi Bisenzio. Questo strumento disciplina tutte le attività che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie sul nostro territorio e va finalmente a sostituire l’ultimo regolamento, datato 2005. Dopo vent’anni di attesa, finalmente Campi Bisenzio dispone di regole moderne, chiare e coerenti con le esigenze contemporanee, – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – questo importante lavoro si affianca a quello del Piano Operativo, recentemente adottato e prossimo all’approvazione definitiva, completando così il quadro degli strumenti di governo del territorio. Oggi possiamo dire con orgoglio che la nostra città è finalmente dotata di strumenti adeguati ai tempi, capaci di guidare uno sviluppo sostenibile e trasparente”.