Campi Bisenzio: il virus si combatte anche “grazie” agli psicologi

CAMPI BISENZIO – Il virus si combatte anche con l’aiuto degli psicologi. Anzi, grazie agli psicologi. Proprio ieri, infatti, pubblicando un’intervista a Eleonora Ceccarelli, psicologa e psicoterapeuta, consigliera dell’Ordine degli psicologi della Toscana, era emerso che attualmente sono trecento gli psicologi che, alternandosi, sono tutti i giorni dall’altro capo del telefono per rispondere ai cittadini alla linea predisposta appositamente (331 6826935 il numero da chiamare, dalle 9 alle 19) ma soprattutto ai loro dubbi. Ed è di oggi la notizia che il Comune di Campi, seguendo la strada tracciata e dando il patrocinio all’iniziativa, ha deciso di offrire, così come si legge sulla pagina Facebook, “un aiuto in questi giorni difficili, grazie alla disponibilità di professionisti volontari. Un grazie enorme a tutti loro, un altro segnale di come nelle difficoltà essere uniti è fondamentale”. Tutto questo grazie a un’altra linea telefonica (0553282200), che sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 sempre grazie alla disponibilità dell’Ordine degli psicologi della Toscana.