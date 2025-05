Campi Bisenzio in festa per i 100 di don Aroldo Carotti. Il sindaco Tagliaferri: “Un traguardo straordinario”

CAMPI BISENZIO – Una giornata speciale quella di oggi, martedì 13 maggio, per la comunità di Campi Bisenzio: don Aroldo Carotti ha compiuto 100 anni e per l’occasione ha ricevuto la visita del sindaco Andrea Tagliaferri, che ha voluto rendere omaggio a una figura amatissima e profondamente radicata nel cuore della città. Il sindaco ha portato personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale, consegnando a don Carotti una targa celebrativa come segno di gratitudine per il suo instancabile impegno pastorale e umano. “La storia di don Aroldo è intrecciata con quella della nostra comunità, – ha detto il sindaco – cento anni sono un traguardo straordinario, ma ciò che rende unica questa giornata è l’affetto che tantissimi campigiani nutrono per lui. Un sacerdote, un educatore, un punto di riferimento per generazioni”. Don Aroldo Carotti ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa e della collettività, distinguendosi per il suo spirito di accoglienza e per la dedizione con cui ha accompagnato le persone in tanti momenti della loro vita.