Campi Bisenzio: in vigore il divieto di utilizzo del glifosate. Su tutto il territorio, c’è un’ordinanza valida fino al 31 dicembre

CAMPI BISENZIO – E’ in vigore su tutto il territorio comunale il divieto di utilizzo di prodotti contenenti glifosate, come stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Tagliaferri, valida fino al 31 dicembre 2026. Il provvedimento riguarda sia soggetti pubblici che privati e si applica a tutti gli ambiti di utilizzo: agricolo, urbano ed extraurbano, su suolo pubblico e privato. Il divieto interessa in particolare tutte le aree frequentate dalla popolazione, come parchi, giardini, aree verdi scolastiche, marciapiedi e bordi stradali. “Ricordiamo che il divieto di utilizzo del glifosate è una misura importante per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, – dice Tagliaferri – invitiamo tutti, cittadini, aziende e operatori, a rispettare quanto previsto dall’ordinanza e a favorire pratiche sostenibili e alternative al diserbo chimico, contribuendo così alla salvaguardia del nostro territorio”. Il provvedimento si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso l’uso degli erbicidi. L’impiego di prodotti diserbanti è infatti ampiamente diffuso sul territorio, sia in ambito agricolo sia nella manutenzione del verde privato e pubblico. Il Comune di Campi Bisenzio si impegna inoltre a promuovere pratiche alternative al diserbo chimico, incentivando l’adozione di metodi ecologici e sostenibili da parte di cittadini, aziende agricole e soggetti incaricati della manutenzione del verde pubblico. Per maggiori informazioni e per consultare il testo completo dell’ordinanza è possibile visitare il sito istituzionale del Comune.