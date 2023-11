Campi Bisenzio, la sede storica della Cisl danneggiata dall’alluvione. Fino ad aprile si sposta al circolo Rinascita

CAMPI BISENZIO – La Cisl riapre il proprio presidio a Campi Bisenzio dopo l’alluvione di inizio novembre. Ma in una nuova sede provvisoria. Da lunedì prossimo, infatti, 4 dicembre, iscritti e cittadini che hanno bisogno di servizi a Campi Bisenzio, troveranno la Cisl presso il circolo Rinascita in piazza Matteucci. La sede è aperta dal lunedì al giovedì negli orari 9-13 e 14-18 mentre resta chiusa venerdì, sabato e domenica. La nuova sede è contattabile, anche per appuntamenti, al numero di telefono 055 8961073 oppure è sempre possibile contattare la sede centrale di Firenze, in via Carlo del Prete, al numero 055 326901. La sede storica Cisl, in via Tintori, è stata pesantemente danneggiata dall’alluvione: dall’impianto elettrico ai bagni, dall’arredamento alle strutture interne. “La Cisl – spiegano dal sindacato – sta già lavorando per ripristinare i locali e con l’occasione per attuare una piccola riorganizzazione che renderà la sede ancora più funzionale e accogliente. La speranza è di poterla nuovamente aprire da aprile dell’anno prossimo”.