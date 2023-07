Campi Bisenzio, l’archivio delle pratiche edilizie sarà digitale. Servizio “esternalizzato”: dal 17 luglio all’8 settembre spostati tutti i documenti

CAMPI BISENZIO – “Un’importante novità”, così come è stata definita in una nota inviata dall’amministrazione comunale, “è alle porte per il Comune di Campi Bisenzio: l’archivio delle pratiche edilizie sarà esternalizzato, consentendo la digitalizzazione dello stesso”. “Si tratta di una novità di rilievo per l’ente – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – alla quale […]

CAMPI BISENZIO – “Un’importante novità”, così come è stata definita in una nota inviata dall’amministrazione comunale, “è alle porte per il Comune di Campi Bisenzio: l’archivio delle pratiche edilizie sarà esternalizzato, consentendo la digitalizzazione dello stesso”. “Si tratta di una novità di rilievo per l’ente – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – alla quale ho lavorato fin dal mio insediamento. Questo non solo consentirà una più veloce consultazione da parte degli utenti, ma anche di liberare risorse umane negli uffici”. L’amministrazione comunale annuncia inoltre “che l’archivio sarà spostato dal Comune dal 17 luglio all’8 settembre e pertanto in quel periodo non sarà possibile effettuare il servizio di consultazione e invita tecnici e professionisti del settore a operare considerando questi tempi”.