Campi Bisenzio: l’assessore Andrea Cavaciocchi lascia l’incarico per motivi personali

CAMPI BISENZIO – L’assessore Andrea Cavaciocchi ha condiviso con il sindaco Andrea Tagliaferri la propria decisione di rassegnare le dimissioni dall’incarico in giunta comunale. “Con dispiacere comunico di dover rassegnare le mie dimissioni dall’incarico di assessore, a causa di problemi personali inderogabili, che non mi consentono più di portare avanti con la necessaria serenità e dedizione l’impegno assunto nei confronti dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, – ha detto Cavaciocchi – ringrazio sinceramente il sindaco Andrea Tagliaferri per la fiducia e per l’opportunità che mi è stata data di contribuire, anche se per un tempo limitato, al lavoro della giunta comunale”. Queste invece le parole del sindaco Tagliaferri: “Sono sinceramente dispiaciuto per le dimissioni di Andrea Cavaciocchi, ma di fronte a motivazioni personali così chiare non posso che comprendere e rispettare la sua scelta. Andrea ha affrontato il proprio incarico con serietà, competenza e spirito di servizio, in un settore complesso come quello delle politiche ambientali. Lo ringrazio a nome mio e dell’intera amministrazione per il contributo dato in questi mesi e gli auguro il meglio per il futuro”.