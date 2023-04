Campi Bisenzio: lo fermano per un controllo, ma lo arrestano per spaccio

CAMPI BISENZIO – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio, durante un servizio di controllo sul territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino marocchino, classe ’77, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo era stato fermato dai militari dell’Arma per un normale controllo in via Masaccio, nei pressi del Comune, e nel corso degli accertamenti hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane 66,4 gr. circa di hashish e un telefono. Il 46enne dopo l’arresto, è stato associato presso il carcere di Solliciano in Firenze in attesa dell’udienza di convalida.