CAMPI BISENZIO – Nasce il tavolo per le politiche di genere a Campi Bisenzio, uno strumento di confronto e partecipazione, a carattere permanente, che mette in rete il Comune con Cgil, Cisl e Uil per affrontare il tema della valorizzazione e dell’uguaglianza dei diritti, contro ogni forma di discriminazione e violenza sulle donne. “L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di promuovere la tutela, il sostegno e la prevenzione dei diritti delle donne, con uno sguardo sulla dimensione femminile a tutto tondo che prenda in carico i bisogni delle giovani cittadine, delle madri, delle lavoratrici per dare risposte sulle parità salariali e professionali, delle donne mature e anziane. Lo scopo è anche intessere relazioni con il mondo economico e produttivo locale per diffondere alcune buone pratiche già presenti nel territorio”. Gli obiettivi del tavolo per le politiche di genere, che per il Comune di Campi Bisenzio, ha visto la presenza del vice-sindaco Federica Petti, saranno sanciti nel manifesto programmatico che sarà prodotto dopo la firma dell’accordo di costituzione.