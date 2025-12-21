Campi Bisenzio piange Vinicio Daddi: “Che il cielo rifletta come i tuoi amati specchi”

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio perde un altro dei suoi “punti di riferimento”, un pezzo di storia del territorio. E’ morto infatti Vinicio Daddi, 85 anni, che nel negozio di via Bellini, fondato nel 1948 Ferdinando e Venice Daddi, i suoi genitori, ha costruito la propria vita professionale, ma anche quella familiare visto che in quella era una piccola bottega ha tracciato la strada anche per i propri figli, Filippo, Enrico e Marzia, che oggi rappresentano la terza generazione di un’azienda che vanta anni di esperienza, ma che al tempo stesso ha voluto conservare le proprie origini artigianali. Ed è davvero un bel ricordo quello che i tre fratelli fanno del proprio genitore, “innamorato della mamma (Fiorella, n.d.r.) e del lavoro, con una grande passione, quella per la caccia, anche se negli ultimi anni non era più riuscito ad andarci molto”. Per poi aggiungere: “Vogliamo approffittare dell’occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno dimostrato il loro affetto, sono stati veramente tanti”.

Un affetto che è letteralmente “esploso” sui social, in modo particolare sotto un post che appunto annunciava la morte di Vinicio Daddi. Tanti davvero i commenti e i pensieri lasciati da chi lo ha conosciuto e che con lui ha condiviso momenti di vita. Come Luciano: “Una vera istituzione, un punto di riferimento, grazie dell’impegno che hai sempre dimostrato ad amici e clienti. Ciao Vinicio, che il cielo rifletta come i tuoi amati specchi”. O Antonella: “Un altro pezzo della nostra Campi ci ha lasciati, un abbraccio a Fiorella e ai figli”. Giampaolo invece lo ha definito una “persona speciale” mentre Stefano, oltre a rivolgere “le più sentite condoglianze alla famiglia”, ricorda Vinicio “come un grande personaggio di Campi”. “Grazie di tutte le mattine – scrive Giuseppe – quando si poteva parlare degli anni che ci hanno dato felicità”. Infine Antonietta: “Queste notizie mettono di cattivo umore, grande tristezza”. Ma questa è soltanto una piccola parte dei tantissimi ricordi lasciati da campigiani e non. Per concludere con quella che era la sua grande passione e le parole di Fausto: “Lassù farai una buona caccia insieme al Rindi…”. Chiunque volesse salutare Vinicio per l’ultima volta può farlo alle cappelle del commiato della Misericordia di Campi in via Saffi, il funerale sarà celebrato domani, lunedì 22 dicembre, alle 15, nella Pieve di Santo Stefano. Alla famiglia Daddi vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di Piananotizie.