Campi Bisenzio, proclamato il lutto cittadino per la morte di Paolo Staltari

CAMPI BISENZIO – Lutto cittadino proclamato per oggi dal sindaco Andrea Tagliaferri per la prematura scomparsa del consigliere comunale Paolo Staltari. Il sindaco esprime “profonda tristezza” e “dolore per la scomparsa di Paolo: persona stimata, non si è mai tirato indietro nel suo impegno civico per il Comune di Campi Bisenzio e per tutta la comunità scolastica. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. La sua dedizione sarà ricordata con gratitudine”. In segno di cordoglio il sindaco, il presidente del consiglio comunale, la giunta, il consiglio comunale e la città tutta si stringono attorno alla famiglia.