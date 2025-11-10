Campi Bisenzio, pubblicato il secondo avviso per la solidarietà sociale 

CAMPI BISENZIO – È stato pubblicato sul sito del Comune di Campi Bisenzio il secondo avviso per la presentazione di progetti con finalità di solidarietà sociale per l’anno 2025. Si tratta del secondo bando promosso nel 2025 dall’amministrazione comunale nell’ambito delle politiche sociali, a conferma di un impegno sempre più deciso e concreto nel rafforzare la rete di prossimità e nel contrastare le situazioni di solitudine e povertà relazionale. L’iniziativa è finalizzata infatti a valorizzare e sostenere progetti proposti da enti, associazioni e realtà del territorio che promuovano inclusione, partecipazione e coesione comunitaria, con particolare attenzione alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale o economica.

“Con questo nuovo avviso vogliamo dare continuità a un percorso che sta rafforzando il tessuto sociale della nostra città, – ha detto l’assessore Lorenzo Ballerini – la solitudine e la povertà relazionale sono sfide che richiedono risposte collettive: non bastano i servizi, servono relazioni, legami e comunità. Il nostro obiettivo è costruire una Campi Bisenzio in cui nessuno si senta escluso o invisibile, dove ogni cittadino possa trovare ascolto, partecipazione e solidarietà”. Le proposte potranno riguardare tre aree di intervento: competenze per l’abitare, per promuovere autonomia e consapevolezza nella gestione della vita domestica e comunitaria; socialità e accompagnamento per persone con disabilità, con particolare attenzione ai giovani; contrasto alla povertà, per favorire socialità, mutuo aiuto e reti di sostegno relazionale. Possono presentare domanda di partecipazione enti, associazioni e fondazioni operanti nel territorio comunale senza fini di lucro, che abbiano sede o svolgano attività prevalente a Campi Bisenzio da almeno 36 mesi e risultino iscritti nel registro anagrafico comunale delle forme associative dell’ente.

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune la propria istanza di partecipazione, redatta sul facsimile allegato all’avviso e comprensiva della scheda illustrativa della proposta progettuale e della previsione di spesa. La documentazione dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione e improrogabilmente entro il 25 novembre 2025, tramite invio telematico all’indirizzo Pec del Comune (comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it) riportando nell’oggetto la dicitura “Procedura per la selezione ed il riconoscimento di contributi a progetti relativi ad iniziative con finalità di solidarietà sociale – anno 2025”. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.