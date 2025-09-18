Campi Bisenzio recupera uno dei suoi simboli storici: tolte le impalcature al Palazzo Pretorio

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio recupera uno dei suoi simboli storici: in piazza Matteotti, infatti, sono state tolte le impalcature che da tempo avvolgevano lo storico Palazzo Pretorio, al centro di un intervento di restauro, e adesso tutti possono di nuovo ammirare lo splendido orologio a torre completamente recuperato e restituito all’antico splendore. Al suo […]

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio recupera uno dei suoi simboli storici: in piazza Matteotti, infatti, sono state tolte le impalcature che da tempo avvolgevano lo storico Palazzo Pretorio, al centro di un intervento di restauro, e adesso tutti possono di nuovo ammirare lo splendido orologio a torre completamente recuperato e restituito all’antico splendore. Al suo indubbio valore simbolico si aggiunge il valore storico, essendo stato realizzato nel corso del Settecento a ornamento di un palazzo che, fino all’inizio del Novecento, aveva ospitato la sede comunale per poi essere sempre adibito a uso pubblico (dagli anni Settanta del Novecento aveva ospitato la prima biblioteca comunale fino al suo trasferimento a Villa Montalvo). Adesso il Palazzo Pretorio, dedicato a Spartaco Conti, primo sindaco del dopoguerra, è oggetto di un completo lavoro di restauro che dovrebbe concludersi entro la prossima primavera.