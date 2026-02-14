Campi Bisenzio solidale con l’Ucraina: firmato l’accordo di partenariato con il Comune di Vasylkiv

CAMPI BISENZIO – Firmato ieri mattina l’accordo di partenariato fra il Comune di Campi Bisenzio e il Comune ucraino di Vasylkiv, della regione di Kyiv, una delle più colpite dal conflitto con la Russia. Un accordo, come spiegato dai rispettivi sindaci, fondato “sui valori della solidarietà, della cooperazione fra comunità e del sostegno concreto alla popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra”. Accordo che poi ha trovato un’ulteriore conferma nella cena che ieri sera si è svolta presso Spazio Reale – e alla quale hanno partecipato oltre trecento persome – denominata appunto “Un tavolo per la solidarietà: insieme per l’Ucraina” promossa dall’associazione Lilea Aps. Un’iniziativa che ha unito istituzioni, associazioni e cittadinanza in un gesto collettivo di vicinanza e responsabilità con la presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani. E un obiettivo nobile visto che il ricavato della serata sarà devoluto a favore delle strutture ospedaliere e sociali del Comune di Vasylkiv, rafforzando così ulteriormente il legame di cooperazione e sostegno fra le due città.

“Questo accordo di partenariato – ha detto il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri – nasce dalla volontà di trasformare la solidarietà in un impegno stabile e concreto. La nostra è una comunità aperta, che riconosce il valore dell’incontro fra popoli e il ruolo fondamentale delle comunità straniere presenti sul territorio. Con Vasylkiv costruiamo un ponte umano e istituzionale che guarda al futuro”. Non a caso, l’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione con Spazio Reale, che in passato, al momento dell’inizio del conflitto, aveva ospitato alcuni cittadini ucraini (a fare gli onori di casa il presidente della Fondazione Spazio Reale, Stefano Ciappelli), la Misericordia di Campi Bisenzio, storicamente impegnata nel soccorso e nell’assistenza alle persone più fragili e presente, oltre che con il Provveditore Cristiano Biancalani, con numerosi confratelli e consorelle, il Lions Club Le Signe – Campi Bisenzio, guidato da Paola Bettarini, da sempre attivo con progetti di servizio e solidarietà a livello locale e internazionale e il West Florence Hotel di Bruno Migneco. “Essere parte di questa serata – hanno sottolineato gli organizzatori – significa riaffermare il valore della comunità e della cura reciproca, soprattutto nei momenti più difficili”.

Insieme a loro, fra gli altri, anche il presidente del consiglio comunale di Campi Bisenzio, Antonio Montelatici, l’assessore ai gemellaggi Simona Pizzirusso, l’assessore allo sviluppo economico Daniele Matteini e, in rappresentanza del Comune di Signa, il vicesindaco Marinella Fossi e l’assessore Marcello Quaresima. “Non è stata solo una cena di beneficenza, – hanno aggiunto i rappresentanti di Lilea Aps – è stato un tavolo attorno al quale Italia e Ucraina si sono incontrate come persone, prima ancora che come istituzioni. Ogni posto a tavola ha rappresentato una mano tesa, un gesto di speranza, un aiuto concreto per ospedali e strutture sociali di Vasylkiv. In un tempo segnato dalla guerra, scegliamo di costruire legami, non muri. Questo accordo di partenariato è un atto di umanità e di responsabilità condivisa”.

“Un momento di condivisione autentica, – ha detto il presidente Giani – dove la solidarietà si è fatta gesto concreto, vicinanza reale a un popolo che continua a vivere sofferenze e sacrifici enormi. La Toscana è terra di accoglienza e di pace. Essere qui significa ribadire che non lasciamo sola l’Ucraina e che crediamo nella forza delle comunità quando si uniscono per sostenere chi ha bisogno”.