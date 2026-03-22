Campi Bisenzio: torna, con le parrocchie del centro, la rievocazione storica della Passione di Gesù

CAMPI BISENZIO – Torna, in vista della Pasqua, la rievocazione storica della Passione di Gesù arrivata quest’anno all’edizione numero venticinque. L’appuntamento è per il 31 marzo, alle 21, con partenza da piazza Matteotti ed è organizzato dal comitato delle parrocchie del centro di Campi con il sostegno della Misericordia di Campi Bisenzio e della compagnia teatrale Santo Stefano. Nel corso della serata, infatti, verrà messa in scena, nel vero senso della parola, la Via Crucis lungo le strade di Campi Bisenzio con la partecipazione di numerosi figuranti e l’accompagnamento di canti, musica e un commento spirituale a cura dei ragazzi del dopo cresima delle parrocchie di San Lorenzo, Sacro Cuore, Santa Maria e Santo Stefano. L’inizio sarà da piazza Matteotti, da qui il corteo storico si snoderà lungo via Don Minzoni dove, all’altezza del giardino delle mura, sarà rappresentato l’arresto di Gesù. Successivamente si sposterà in via Sestini e via Vittorio Veneto. In piazza Dante verrà rievocata la scena di Gesù di fronte a Ponzio Pilato, dopo di che sarà caricato della croce e condotto dai soldati, insieme ai due ladroni, lungo la via del Calvario. Entrati in via Santo Stefano, nei pressi delle scale della Galleria Di Vittorio, sarà rappresentato l’incontro di Gesù con sua madre; in piazza Fra Ristoro farà la sua comparsa il Cireneo. Oltrepassato il ponte della Rocca, verrà ricordato l’episodio della Veronica. Sotto l’argine del Bisenzio, in prossimità della Rocca, infine, assisteremo ai quadri conclusivi di Gesù spogliato e innalzato sulla croce, della sua morte, della deposizione dalla croce tra le braccia di Maria e della sepoltura. Tutti i partecipanti alla manifestazione potranno seguire le scene finali dall’ampio spazio a verde recentemente riqualificato, nei pressi della chiesa di Santa Maria.