Campi Bisenzio: un nuovo medico di base al Rosi

CAMPI BISENZIO – A partire da ieri, martedì 3 settembre, la dottoressa di medicina generale Manuela Consani è disponibile per ricevere i pazienti della frazione del Rosi ogni martedì pomeriggio presso l’associazione “Vivere il Rosi” in via Cellerese 5. Sarà possibile prenotare un appuntamento direttamente telefonando al numero di telefono della stessa dottoressa, 338 9890321. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – si è adoperata per riattivare il servizio sul territorio e ringrazia il coordinatore dei medici di base per avere riportato la presenza regolare di un medico di base in una zona che era scoperta da mesi”.