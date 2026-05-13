Campi Bisenzio verso la nuova Casa di comunità: se ne parla venerdì 15 alla Limonaia di Villa Montalvo

CAMPI BISENZIO – “Verso la nuova Casa di comunità di Campi Bisenzio”: se ne parlerà venerdì 15 maggio dalle 17 alle 19 presso la Limonaia di Villa Montalvo. L’iniziativa, si legge in una nota, “rappresenta un importante momento di ascolto, confronto e partecipazione dedicato al futuro dei servizi sanitari e sociali del territorio. La nuova Casa di comunità, realizzata da Farmapiana, sarà infatti un presidio fondamentale per rafforzare la rete di assistenza e costruire servizi sempre più vicini ai cittadini, ai bisogni delle famiglie e delle persone più fragili”. Durante l’incontro sarà possibile conoscere più da vicino il progetto, approfondire gli spazi e le funzioni previste, confrontarsi con operatori, associazioni locali e istituzioni, oltre a portare osservazioni, proposte e bisogni concreti della comunità. L’appuntamento è aperto a tutti e nasce con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso, capace di mettere al centro relazioni, salute e partecipazione. Interverranno rappresentanti delle istituzioni, dei servizi sanitari e sociali e dei soggetti coinvolti nel percorso di progettazione della nuova struttura. “La partecipazione della cittadinanza sarà un elemento fondamentale per contribuire alla costruzione di uno spazio pubblico pensato per il benessere e la qualità della vita dell’intera comunità campigiana”.