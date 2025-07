Campi Bisenzio vieta l’uso del glifosate: firmata l’ordinanza dal sindaco

Con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e salvaguardare l’ambiente, il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di prodotti contenenti glifosate su tutto il territorio comunale. Il provvedimento entra in vigore immediatamente e resterà valido fino al 31 dicembre. L’ordinanza si applica sia ai soggetti pubblici che privati e […]

Con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e salvaguardare l’ambiente, il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di prodotti contenenti glifosate su tutto il territorio comunale. Il provvedimento entra in vigore immediatamente e resterà valido fino al 31 dicembre. L’ordinanza si applica sia ai soggetti pubblici che privati e riguarda l’impiego del glifosate in qualsiasi ambito: agricolo, urbano, extraurbano e su suolo pubblico e privato. Sono incluse nel divieto tutte le aree frequentate dalla popolazione, come parchi, giardini, aree verdi scolastiche, marciapiedi e bordi stradali.

“Abbiamo deciso di adottare un principio di precauzione – dice Tagliaferri – in linea con le crescenti evidenze scientifiche e le preoccupazioni espresse da numerosi enti internazionali. La tutela della salute dei cittadini e della biodiversità del nostro territorio deve essere una priorità. Con questa ordinanza Campi Bisenzio compie un passo importante verso una gestione più sostenibile e responsabile del suolo e dell’ambiente urbano e rurale”. Il Comune di Campi Bisenzio “si impegna inoltre a promuovere pratiche alternative al diserbo chimico, incentivando l’adozione di metodi ecologici e sostenibili da parte di cittadini, aziende agricole e soggetti incaricati della manutenzione del verde pubblico”. Per maggiori informazioni e per consultare il testo completo dell’ordinanza è possibile visitare il sito ufficiale del Comune www.comune.campi-bisenzio.fi.it.