Campi Domani: “Tutela degli animali, un tema di cui il Comune deve tornare a occuparsi. Ecco le nostre proposte”

CAMPI BISENZIO – Sono molti anni, ormai, che il territorio di Campi Bisenzio è privo di un canile comunale. Dal 2020 il locale distaccamento delle guardie zoofile dell’Enpa, anche se esiste una convenzione con il Comune di Campi, non è più ospitato negli uffici pubblici e da inizio 2022 è ospitato da una società privata di San Donnino. “Questa situazione – dicono il candidato a sindaco Antonio Montelatici, sostenuto dalla lista civica Campi Domani, Fratelli d’Italia e Centrodestra per Montelatici, e Teresa Morini, candidata al consiglio comunale per la lista di Campi Domani – ha messo totalmente a carico delle associazioni di difesa e di tutela degli animali, dunque dei volontari presenti a Campi, una mole di lavoro e di costi non sostenibili. Crediamo che la tutela degli animali così come la custodia temporanea dei cani randagi e la gestione delle colonie feline debba essere un argomento sul quale l’amministrazione comunale torni ad assumere impegni precisi”.

“In un’ottica di rilancio e miglioramento del parco Chico Mendes di San Donnino, all’interno o nei pressi del quale potrebbe trovare collocazione anche il rifugio per cani e gatti, se diventerò sindaco – aggiunge Montelatici – daremo vita a una fattoria didattica e organizzeremo visite guidate per bambini, affinché i campigiani di domani abbiano fin da piccoli un contatto diretto con gli animali e possano apprendere modelli di comportamento corretti nei loro confronti. Sempre in merito al parco Chico Mendez procederemo anche alla realizzazione di un parcheggio e di collegamenti ciclopedonali al fine di favorirne la frequentazione da parte dei visitatori”.

Queste le proposte di Campi Domani a tutela degli animali: creare un piccolo rifugio per poter accogliere cani e gatti in attesa di affido e di adozione e che possa ospitare, temporaneamente, anche gli animali di affezione di persone che si trovano in momenti di gravi difficoltà, come ad esempio un ricovero ospedaliero o un trasferimento presso una residenza assistita; promuovere le buone pratiche di custodia e il benessere degli animali, attraverso iniziative di sensibilizzazione e dando vita ad un punto informazioni presso il rifugio; attivare convenzioni con veterinari del territorio per poter garantire cure di base a prezzi calmierati per gli animali del rifugio, le colonie feline e gli animali di affezione delle famiglie a basso reddito; attribuire nuovamente un luogo da adibire a ufficio al distaccamento delle guardie zoofile dell’Enpa; stipulare ulteriori convenzioni con le associazioni di tutela degli animali presenti sul territorio.