Campi, Fabbri: “Allargheremo la platea delle famiglie beneficiarie del piano nidi gratis”. E Muoviamo Campi lancia l’idea dell’asilo sportivo

CAMPI BISENZIO – “Il ministro Fitto ha ammesso che alcune linee di intervento finanziate dai fondi del Pnrr dovranno essere rimodulate perché il governo non è in grado di rispettare la scadenza del 2026 prevista dalla Ue. Tra le azioni a rischio ci sono gli interventi per nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia, strumenti […]

CAMPI BISENZIO – “Il ministro Fitto ha ammesso che alcune linee di intervento finanziate dai fondi del Pnrr dovranno essere rimodulate perché il governo non è in grado di rispettare la scadenza del 2026 prevista dalla Ue. Tra le azioni a rischio ci sono gli interventi per nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia, strumenti indispensabili per investire sul futuro del nostro Paese. Noi a Campi vogliamo fare esattamente il contrario: investire ancora di più fondi per l’infanzia”. A dirlo è Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra a Campi Bisenzio, che oggi alle 16 ai giardini Barsene Conti di via Petrarca parteciperà all’iniziativa “Qui non sei sola”, iniziativa sulle politiche di supporto e sostegno al mondo delle donne, a cui saranno presenti anche l’assessore regionale Alessandra Nardini, Francesca Torricelli delle Donne Democratiche di Firenze e Antonella Greco, Donne Democratiche di Campi.

“Non sono sorpreso dell’incapacità del Governo Meloni – dice Fabbri – ma non ci si può fermare alla denuncia. Serve una battaglia politica a favore delle donne e dell’infanzia. A Campi non faremo alcun passo indietro, anzi se vinceremo le elezioni proveremo a farne uno in avanti. Vogliamo non solo garantire la gratuità dei nidi nell’ambito del bando Nidi gratis della Regione, ma anche prevedere la possibilità di incentivi per quelle famiglie la cui fascia di Isee va oltre il limite previsto dal bando regionale. A fianco dei nidi comunali poi ho intenzione di rafforzare la rete dei nidi convenzionati per garantire l’accesso al nido a tutti i bambini che nasceranno a Campi”.

“Se sarò eletto sindaco voglio anche lavorare per aprire un nuovo spazio per corsi di preparazione alle nascite e rafforzare l’attività del consultorio in rete con le realtà associative che si occupano di minori e famiglie. Inoltre con la Asl possiamo predisporre il servizio di servizio di ostetrica a domicilio. Un Comune che sta dalla parte delle donne – conclude Fabbri – non può poi dimenticare che il maschilismo e il sessismo sono duri a morire, dunque vanno combattuti culturalmente e politicamente. E non può mai dimenticare le vittime. Per questo, insieme al. mondo del volontariato, vorrei creare a Campi una casa rifugio per tutte le donne vittime di violenza”.

Sull’argomento è intervenuta anche la lista civica Muoviamo Campi, nata a supporto della candidatura di Leonardo Fabbri: “Campi Bisenzio ha la necessità di avere sul territorio una struttura fondamentale come quella dell’asilo dello sport. Un luogo controllato e dove i bambini dai 3 ai 5 anni stiano a contatto con il mondo dello sport per un corretto sviluppo fisico, motorio e mentale in un mondo che va sempre di più dietro al digitale. La pandemia ci ha insegnato e, i nostri ragazzi hanno provato, cosa significhi stare in casa senza l’attività motoria e la socialità. L’asilo sportivo nasce in questo senso: giocare per crescere e apprendere”. “Questo progetto – dice Alessia Moffa, candidata di Muoviamo Campi – è già concreto poiché presentato nel recente passato. Sarà all’interno di una struttura esistente e già in uso al comune. In questo luogo i nostri ragazzi troveranno socialità e non saranno mai lasciati soli. Sarà un progetto inclusivo, dove tutti potranno accedervi grazie all’utilizzo di sgravi fiscali per famiglie numerose”.