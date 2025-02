Campi festeggia il Capodanno cinese: domenica 2 appuntamento alle 14 in piazza Dante

CAMPI BISENZIO – Campi si appresta a celebrare il Capodanno Cinese, un’occasione per promuovere il dialogo e la condivisione fra due culture diverse. L’appuntamento è per domenica 2 febbraio, a partire dalle 14, in piazza Dante, dove l’Associazione Imprenditori Cinesi organizza un evento per celebrare la ricorrenza. La giornata si aprirà con una cerimonia inaugurale, […]

CAMPI BISENZIO – Campi si appresta a celebrare il Capodanno Cinese, un’occasione per promuovere il dialogo e la condivisione fra due culture diverse. L’appuntamento è per domenica 2 febbraio, a partire dalle 14, in piazza Dante, dove l’Associazione Imprenditori Cinesi organizza un evento per celebrare la ricorrenza. La giornata si aprirà con una cerimonia inaugurale, seguita dalla suggestiva Danza del Drago e del Leone e da una serie di spettacoli che rimandano alla tradizione cinese. Alle 16.30 si terranno invece una serie di attività dedicate alla cultura tradizionale cinese, offrendo ai partecipanti l’occasione di immergersi nelle antiche usanze del Paese. Alla manifestazione prenderanno parte il sindaco Andrea Tagliaferri e la nuova Console della Repubblica Popolare Cinese.

“È un orgoglio per la nostra città ospitare una manifestazione che promuove l’integrazione, la solidarietà e il rispetto reciproco e siamo felici di celebrare insieme a tutti i cittadini e alle comunità cinesi l’inizio dell’Anno del Serpente”, ha detto il sindaco Tagliaferri, che poi ha aggiunto: “Questo evento è un esempio concreto di come le nostre diverse culture possano arricchirsi a vicenda, favorendo una convivenza pacifica e rispettosa”. “Campi Bisenzio celebra con orgoglio il Capodanno Cinese, un’occasione speciale per rafforzare i legami tra le comunità cinese e campigiana. L’evento promuove dialogo, scambio culturale e conoscenza delle tradizioni secolari, coinvolgendo anche i negozianti del centro storico. Una festa simbolo di integrazione e armonia che valorizza la diversità culturale”, queste le parole dell’assessore ai gemellaggi Simona Pizzirusso.