Campi, Lastra a Signa e Signa: risultati e votanti delle elezioni regionali

CAMPI BISENZIO – Ufficializzati, nella notte, anche i numeri relativi ai Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Signa in merito alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. A Campi Bisenzio (dove i voti validi sono stati complessivamente 19.462) la coalizione guidata Eugenio Giani ha ottenuto il 45,21% dei consensi (8.798 voti) a fronte del 39,63 di quella guidata invece da Susanna Ceccardi (7.712 voti). Per quanto riguarda i partiti, nel centro-sinistra Orgoglio Toscana per Giani Presidente ha ottenuto 808 voti (4,55%), Svolta! 52 voti (0,29%), Italia Viva – +Europa 812 voti (4,58%), Europa Verde Progressista Civica 274 voti (1,54%), Partito Democratico 5.375 voti (30,29%), Sinistra Civica Ecologista 334 voti (1,88%); nel centro-destra Lega Salvini Premier 3.963 voti (22,34%), Giorgia Meloni Fratelli d’Italia 2.278 voti (12,84%), Forza Italia – Udc 514 voti (2,9%), Toscana Civica per il cambiamento 271 voti (1,53%). A seguire Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) con 1.375 voti (7,75%) e Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra) con 1.233 voti (6,95%).

A Lastra a Signa (dove i voti validi sono stati complessivamente 9.721) la coalizione guidata da Eugenio Giani ha ottenuto il 54,45% (5.293 voti) a fronte del 35,25% di quella guidata invece da Susanna Ceccardi (3.427 voti). Per quanto riguarda i partiti, nel centro-sinistra Orgoglio Toscana per Giani Presidente ha ottenuto 502 voti (5,67%), Svolta! 29 voti (0,33), Italia Viva – +Europa 482 voti (5,44%), Europa Verde Progressista Civica 140 voti (1,58%), Partito Democratico 3.410 voti (38,49%), Sinistra Civica Ecologista 189 voti (2,13); nel centro destra Lega Salvini Premier 1.646 voti (18,58%), Giorgia Meloni Fratelli d’Italia 975 voti (11%), Forza Italia – Udc 405 voti (4,57%), Toscana Civica per il cambiamento 61 voti (0,695). A seguire Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) con 577 voti (6,51%) e Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra) con 205 voti (2,31%).

A Signa (dove i voti validi sono stati complessivamente 8.193) la coalizione guidata da Eugenio Giani ha ottenuto il 49,75% (4.076 voti) a fronte del 39,18% di quella guidata invece da Susanna Ceccardi (3.210 voti). Per quanto riguarda i partiti, nel centro-sinistra Orgoglio Toscana per Giani Presidente ha ottenuto 965 voti ( 12,83%), Svolta! 15 voti (0,2%), Italia Viva – +Europa 387 voti (5,15%), Europa Verde Progressista Civica 117 voti (1,56%), Partito Democratico 2.073 voti (27,56%), Sinistra Civica Ecologista 162 voti (2,15%); nel centro-destra Lega Salvini Premier 1.809 voti (24,05%), Giorgia Meloni Fratelli d’Italia 824 voti (10,96%), Forza Italia – Udc 207 voti (2,75%), Toscana Civica per il cambiamento 58 voti (0,77%). A seguire Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) con 504 voti (6,7%) e Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra) con 188 voti (2,55).