“Campi per la tramvia”: “Bene il sindaco, ma preoccupano i dubbi nella maggioranza e la variante di via San Giusto”

CAMPI BISENZIO – “Nonostante l’attesa fino alle 21 per l’inizio del dibattito, previsto invece alle 18.30, accogliamo con soddisfazione le parole del sindaco Tagliaferri che ha confermato la volontà di portare la tramvia a Campi Bisenzio”: a dirlo è Panaiula Gallazzi, portavoce dei cittadini che hanno lanciato nelle passate settimane la petizione pro tramvia. Parole che arrivano il giorno dopo il consiglio comunale su tram e rotaie richiesto dalle minoranze: “Ci preoccupano però le posizioni contrarie espresse da alcuni consiglieri della sua maggioranza. Speriamo che il sindaco resti fermo sulle sue posizioni e non si faccia condizionare”. La preoccupazione espressa, invece, riguarda la variante di via San Giusto, “proposta dal sindaco stesso e per la quale non è emersa chiarezza sulla copertura finanziaria. Senza certezze – conclude Gallazzi – si rischia di compromettere l’intera opera, visto che il Comune di Firenze ha già escluso un proprio finanziamento. Confidiamo comunque nell’impegno del primo cittadino perché Campi Bisenzio non resti indietro rispetto al resto dell’area metropolitana”.