Campi per la tramvia, raccolte 2.500 firme. “La petizione si ferma qui, adesso vogliamo delle risposte”

CAMPI BISENZIO – Consegnate quasi 2.500 firme per la tramvia, “ora vogliamo delle risposte”. A dirlo è il gruppo di cittadini che si è denominato “Pro tramvia” e che adesso ha ufficializzato la chiusura della petizione lanciata on line sulla piattaforma Change.org, ma anche in forma cartacea. “I tempi sono stretti – spiegano – e […]

CAMPI BISENZIO – Consegnate quasi 2.500 firme per la tramvia, “ora vogliamo delle risposte”. A dirlo è il gruppo di cittadini che si è denominato “Pro tramvia” e che adesso ha ufficializzato la chiusura della petizione lanciata on line sulla piattaforma Change.org, ma anche in forma cartacea. “I tempi sono stretti – spiegano – e riteniamo che il numero di adesioni raccolto fino a oggi sia sufficiente per dimostrare che i cittadini di Campi vogliono la tramvia. Abbiamo consegnato ufficialmente le 1.883 firme cartacee che si aggiungono alle 601 raccolte su Change.org, per un totale di 2.484 firme raccolte in meno di un mese. Un numero che rappresenta la voce chiara e forte di una comunità che chiede un trasporto pubblico più efficiente, sostenibile e adeguato alle esigenze del territorio. Questo è il momento della responsabilità. Ora tocca agli enti preposti dare risposte concrete e trasparenti”. In attesa della prossima Conferenza dei servizi, quindi, i campigiani pro tramvia chiedono che “le istituzioni coinvolte facciano uno sforzo reale per portare avanti il progetto e avviare i lavori nel più breve tempo possibile per non perdere i fondi del Pnrr”.

Ma non solo: “Chiediamo la convocazione di un’assemblea pubblica in cui sia possibile un confronto aperto e diretto con tutti gli enti. Quale è lo stato attuale del progetto? Quali sono le tempistiche previste? Quali eventuali criticità devono ancora essere affrontate? La nostra richiesta è semplice: servono chiarezza e impegno. Non ci interessa entrare nel meccanismo dello scarico di responsabilità, ma ci aspettiamo di vedere l’impegno delle istituzioni, insieme, nella stessa direzione. La tramvia rappresenta un’opportunità strategica per il futuro di Campi Bisenzio e per il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. Le scelte finali spettano agli enti competenti, ma la comunità ha diritto a essere coinvolta e informata. Abbiamo consegnato le firme, ma la nostra attenzione non si ferma qui”.