Campionato della bugia. La selezione fiorentina anche il sestese Filippo Canali

SESTO FIORENTINO – Luigi Ciampolini di Firenze, Giuseppe Garbarino di Scandicci e Filippo Canali di Sesto Fiorentino sono i tre che si sono aggiudicati la selezione fiorentina del campionato italiano della bugia che si è tenuto al Birr’aia presso la tenuta Strozzi Machiavelli sulle colline fiorentine di Marignolle. La fase finale del campionati di svolgerà nella frazione pistoiese di Le Piastre il prossimo 1 e 2 di agosto. Una menzione d’onore è andata anche ad una giovanissima bambina capace di vincere la paura e di salire sul palco per competere nella sezione junior: anche lei è stata invitata nella frazione pistoiese come sfidante nella relativa categoria. Leit motiv di quest’anno sono le fiabe in omaggio a Gianni Rodari: ecco quindi che il vincitore si è imposto con un racconto su un improbabile genio che raggira una giovane coppia per consumare una notte d’amore. La serata, organizzata dall’associazione sestese Pinocchio a casa sua, ha visto in giuria sia membri dell’Accademia della bugia, che coordina l’evento nazionale, nella figura del magnifico rettore Emanuele Begliomini e della senatrice Laura Carosso che dell’associazione Pinocchio a i’ Pinocchio di San Miniato Basso, con la presidentessa Stella Buggiani. Con loro il regista Alessandro Sarti con l’attore Sergio Forconi, entrambi protagonisti del film “Quel genio del mio amico” che uscirà a breve, e Mirko Rufili, consigliere comunale con delega alle tradizioni fiorentine. Sul palco con il presentatore, il conduttore radiofonico Alessandro Masti, anche gli attori comici Giovanni Lepri e Piero Torricelli ed il giornalista Fabrizio Borghini. “Tutti – è il commento degli organizzatori – hanno ottenuto un punteggio alto. E si conferma, nonostante il Covid, che è azzeccata la scelta di organizzare preselezioni fuori da Le Piastre per trovare concorrenti sempre più in gamba. Anzi, in naso!”.