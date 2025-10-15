“Campo largo” campigiano, il bilancio del voto alle regionali: “Il centrosinistra vince e si rafforza”

CAMPI BISENZIO – “Il centrosinistra vince e si rafforza, anche a Campi Bisenzio”: a dirlo, in una nota, è il “campo largo” campigiano, formato da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Campi\Le Signe, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista. “La conferma di Eugenio Giani alla guida della Regione Toscana – aggiungono – è una grande […]

CAMPI BISENZIO – “Il centrosinistra vince e si rafforza, anche a Campi Bisenzio”: a dirlo, in una nota, è il “campo largo” campigiano, formato da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Campi\Le Signe, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista. “La conferma di Eugenio Giani alla guida della Regione Toscana – aggiungono – è una grande vittoria per tutto il “campo largo” di centrosinistra: una vittoria chiara, costruita sul lavoro, sull’unità e su una visione di futuro concreta, progressista e credibile. Anche a Campi Bisenzio il nostro Governatore vince con un ampio consenso, grazie a una coalizione compatta e coesa. Nonostante l’affluenza in calo anche nel nostro Comune, il risultato è netto: oltre 10 punti di vantaggio sul centrodestra. Un segnale politico forte: quando il centrosinistra è unito, vince. E cresce. I numeri parlano chiaro: il Partito Democratico si conferma forza centrale anche a Campi Bisenzio; molto bene anche Alleanza Verdi e Sinistra che si conferma seconda lista, i Riformisti e il Movimento 5 Stelle, che crescono o tengono i loro consensi. Questo risultato ci incoraggia, ma ci richiama anche alla responsabilità. Continueremo a lavorare con serietà per affrontare le sfide aperte, realizzare nuovi progetti e migliorare concretamente la vita dei cittadini”.