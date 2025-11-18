Campo sportivo Martini, lavori avanti tutta. Assessore Baroncelli: “Avremo un impianto completamente nuovo”

POGGIO A CAIANO – Sopralluogo dell’assessore allo sport Piero Baroncelli al campo sportivo di via Granaio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori del progetto di riqualificazione per ridare un nuovo volto al “Martini”. Nello specifico il progetto prevede la posa di un manto sintetico di ultima generazione, con intaso in materiale naturale, che consentirà – in futuro – di tornare facilmente all’erba naturale, evitando il problema dello smaltimento della gomma. Sono previsti anche il rifacimento completo di spogliatoi e servizi igienici e sarà sostituito e il sistema di illuminazione con un impianto a led. I lavori sono iniziati il 25 agosto e andranno avanti per altri mesi. Il costo complessivo dell’intervento è di 1.199.607 euro, finanziato per 700mila euro dal bando nazionale “Sport e periferie” e per la parte restante da un mutuo a tasso zero ottenuto tramite il progetto “Sport missione comune”. Nel piano anche la riqualificazione del campo a cinque, che sarà trasformato in un’area polivalente per basket, volley e altre discipline. “I lavori stanno procedendo a ritmo serrato, – spiega l’assessore Baroncelli – attualmente gli operai stanno rifacendo il manto del campo da calcio e hanno iniziato le opere relative al rifacimento degli spogliatoi e dei bagni. Prossimamente sarà la volta del campo di calcio a 5 e fra pochi mesi avremo uno stadio praticamente nuovo, pronto per ospitare tornei di calcio. Un intervento del quale c’era veramente bisogno”.