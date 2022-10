“Canada in Fabula” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Al Teatro della Limonaia dal 16 al 23 ottobre alle 16 Intercity presenta “Canada in Fabula” di e con Enrica Pecchioli, rivolto ai bambini tra i 6 e i 10 anni di età. Il progetto Intercity Young trova le sue origini in Intercity Baby, che fu creato alla metà degli anni ’90 come finestra sulla drammaturgia per i piccoli spettatori, all’interno del programma del Festival Intercity, con spettacoli pomeridiani e matinée. Intercity Young viene creato nel Festival 2020, e dedicato a Italo Calvino. Successivamente è stato felicemente replicato anche nel 2021. Quest’anno la direzione artistica del Festival, credendo fortemente che il teatro non è altro che cibo per le giovani menti, propone una nuova edizione del progetto, destinato sempre ai ragazzi dai 6 ai 10 anni, questa volta esplorando tra il vasto materiale del fiabe canadesi. Le più belle fiabe delle tribù indiane che sono vissute e vivono tuttora nel Canada. Sono racconti tramandati oralmente da secoli, inediti in Italia e che ci fanno conoscere un mondo straordinario e fantastico. Un mondo popolato da spiriti, eroi mattacchioni, animali parlanti, padri malevoli e strani avventurieri. In queste storie rivivono, con un misto di candore, ingenuità e humour, gli antici miti della creazione, il tempo del mistero e degli eroi. In quel tempo, ci raccontano i narratori indiani, l’uomo bianco non era ancora comparso all’orizzonte: ognuno aveva un spirito protettore, Lampo e Tuono erano esseri superiori e fra uomini e animali esisteva un rapporto trasparente e fraterno.

Biglietto unico 8 euro