Cancellato il corso BLS Provider American Heart Association dell’Ordine delle professioni infermieristiche

SESTO FIORENTINO – E’ stato cancellato il corso BLS Provider American Heart Association con uso dell’AED organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia. L’evento era in calendario il 7 novembre negli spazi della sede della Croce Viola, ma è stato annullato a causa del quadro aggiornato relativo all’emergenza sanitaria. Gli organizzatori pianificheranno una nuova data per permettere lo svolgimento del corso formativo per gli operatori sanitari.

Il BLS (Basic Life Support) è una procedura fondamentale per salvare vite dopo l’arresto cardiaco. Il corso di BLS dell’American Heart Association è stato adeguato per riflettere le nuove scoperte scientifiche nell’Aggiornamento delle linee guida 2015 dell’American Heart Association per RCP e nel trattamento delle emergenze cardiovascolari.