Cane cade dentro a un pozzo con otto metri d’acqua, salvato dai Vigili del fuoco

MONTEMURLO – I Vigili del fuoco del Comando di Prato sono intervenuti nel Comune di Montemurlo per il soccorso di Penny, una cagnolina di razza Carlino di cinque anni, accidentalmente caduta all’interno di un pozzo, durante alcuni lavori di manutenzione effettuati dal proprietario. L’animale è precipitato in un pozzo del diametro di circa un metro […]

MONTEMURLO – I Vigili del fuoco del Comando di Prato sono intervenuti nel Comune di Montemurlo per il soccorso di Penny, una cagnolina di razza Carlino di cinque anni, accidentalmente caduta all’interno di un pozzo, durante alcuni lavori di manutenzione effettuati dal proprietario. L’animale è precipitato in un pozzo del diametro di circa un metro e mezzo, contenente circa otto metri d’acqua. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, giunta tempestivamente sul posto, ha effettuato il recupero dell’animale mediante una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale), operando in sicurezza fino al completo recupero del cane. Una volta riportata in superficie, Penny è stata immediatamente riconsegnata al proprietario, al quale, considerato il tempo trascorso nell’acqua, è stato consigliato di farla visitare da un veterinario.