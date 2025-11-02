Cane finisce in un canale vicino all’aeroporto, salvato dai Vigili del fuoco

FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze ovest, sono intervenuti questa mattina poco dopo le 10 a Firenze, in via delle Due Case, nell’appezzamento di terreno che separa il sedime aeroportuale e la strada, per il salvataggio di un cane che era finito nel canale di scolo e di […]

FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze ovest, sono intervenuti questa mattina poco dopo le 10 a Firenze, in via delle Due Case, nell’appezzamento di terreno che separa il sedime aeroportuale e la strada, per il salvataggio di un cane che era finito nel canale di scolo e di raccolta delle acque piovane e che non riusciva a risalire. I Vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, sono scesi all’interno del canale e hanno recuperato l’animale, sfinito, con l’acqua che immergeva completamente le zampe. Il cane è stato poi affidato alle cure del personale veterinario.