Cantieri aperti a Carmignano: le modifiche alla viabilità da lunedì 7 aprile

CARMIGNANO – Cantieri aperti e modifiche alla viabilità da lunedì 7 aprile: Publiacqua, Enel e Comune intervengono su varie strade, con conseguenti cambiamenti alla circolazione. Il dettaglio dei lavori e delle variazioni per il traffico.

Via Pucci e Verdini, da lunedì 7 aprile a mercoledì 30 aprile sarà chiusa al traffico, dalle 8.30 alle 18.30, esclusi sabati e festivi: prosegue il cantiere di Publiacqua per installare il nuovo sistema di condotte fognarie nel capoluogo. Per effetto della chiusura di via Pucci e Verdini, nello stesso periodo, 7-30 aprile, cambia la circolazione da e per Seano: Seano-Carmignano, da via Pistoiese il traffico sarà deviato, limitatamente ai veicoli sotto i 30 quintali, su via Loggette (vietato l’accesso da via del Granaio) e da qui dirottato su via Carmignanese; Carmignano-Seano, la frazione è raggiungibile solo da Poggio a Caiano.

Via Madonna del Papa, dal 7 al 6 giugno la strada sarà chiusa per il ripristino dell’assetto stradale, a causa della frana provocata dal maltempo di metà marzo. Per effetto dei lavori di “somma urgenza” affidati dal Comune, Bacchereto sarà raggiungibile, durante il periodo di apertura del cantiere, solo da Seano.

Via Carmignanese, la circolazione dal 7 aprile al 12 aprile, regolata da un semaforo, sarà a senso unico alternato nei tratti in cui opererà il cantiere di E-distribuzione, la società di Enel che sta realizzando la nuova rete elettrica.