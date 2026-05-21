Caos Armonico, primo posto al 15° concorso internazionale musicale “Città di Scandicci”

SIGNA – Primo posto per il coro Caos Armonico alla 15° edizione del Concorso internazionale musicale “Città di Scandicci” con il punteggio di 97/100, confermandosi così una delle realtà corali più apprezzate e qualificate del territorio. Il coro, diretto dal maestro Filippo Grilli, è stato protagonista di una manifestazione considerata tra le più prestigiose e […]

SIGNA – Primo posto per il coro Caos Armonico alla 15° edizione del Concorso internazionale musicale “Città di Scandicci” con il punteggio di 97/100, confermandosi così una delle realtà corali più apprezzate e qualificate del territorio. Il coro, diretto dal maestro Filippo Grilli, è stato protagonista di una manifestazione considerata tra le più prestigiose e partecipate nel panorama nazionale della formazione musicale. Un’edizione dai numeri straordinari, con oltre 6mila musicisti provenienti da 160 scuole e da 16 regioni italiane, protagonisti di un grande laboratorio di musica, incontro e crescita che fino al 17 maggio ha trasformato Scandicci in uno dei più importanti palcoscenici musicali del paese.

rganizzato dalla Filarmonica Vincenzo Bellini con l’assessorato all’istruzione del Comune di Scandicci e il patrocinio della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze, il concorso musicale “Città di Scandicci” rappresenta oggi una delle esperienze culturali più significative dedicate ai musicisti e cantanti italiani. “Il risultato ottenuto dal coro Caos Armonico è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità, – ha commentato il sindaco Giampiero Fossi – vincere un concorso internazionale di questo livello con un punteggio così alto significa dimostrare talento, preparazione e una straordinaria capacità di emozionare attraverso la musica. Signa continua a distinguersi grazie a realtà culturali di grande valore che, con impegno e dedizione, portano il nome della nostra città in contesti di assoluto prestigio. Voglio inoltre ringraziare il maestro Luca Marino, direttore artistico del concorso, per il prezioso lavoro che svolge nel promuovere la cultura musicale e nel creare occasioni di crescita e confronto per migliaia di musicisti e cantanti provenienti da tutta Italia. Manifestazioni come questa rappresentano un patrimonio culturale e umano straordinario, capace di unire le persone attraverso il linguaggio universale della musica”.