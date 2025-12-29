Capodanno al Teatrodante con “I 39 scalini” di Patrick Barlow. Prevendite attive per i concerti di Godano e Meg 

CAMPI BISENZIO – Sarà Cristiano Godano con il suo “Stammi accanto Tour” il protagonista del nuovo appuntamento di “Campi sonori”, la rassegna musicale del Teatrodante Carlo Monni nell’ambito delle attività realizzate dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi. Appuntamento sabato 10 gennaio 21 con uno degli autori più riconoscibili e intensi della scena musicale italiana contemporanea. Conosciuto in tutta Italia come frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica in oltre trent’anni di attività, Godano è un artista poliedrico: cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore, capace di fondere rock e influenze d’Oltreoceano con una scrittura profonda e fortemente identitaria. La sua cifra stilistica, caratterizzata da una costante ricerca di significato e musicalità non banali, lo ha reso uno dei pochi musicisti in grado di dar voce a veri inni generazionali.

La rassegna “Campi sonori” prosegue sabato 7 febbraio alle 21 con Meg e il suo “Trenta Meg, tour” che celebra trent’anni di carriera. La cantautrice campana sarà in scena in prima data in Toscana, con uno spettacolo in acustico che ripercorre il suo percorso artistico, dai lavori solisti all’esperienza con i 99 Posse, restituendo al pubblico un viaggio intimo e potente nella sua storia musicale. Accanto agli appuntamenti musicali, il Teatrodante Carlo Monni propone uno speciale evento per la notte di mercoledì 31 dicembre alle 21.30 con “I 39 scalini” di Patrick Barlow, uno spettacolo brillante e irresistibile ispirato al celebre film di Alfred Hitchcock. In scena Andrea Vangelisti, Raffaella Afeltra, Andrea Fantini e Simone Petri, con musiche composte ed eseguite dal vivo da Lorenzo Fiorentini e la regia di Riccardo Giannini. Un’avventura di spionaggio ricca di colpi di scena, inseguimenti e trasformazioni fulminee, in cui quattro attori danno vita a oltre quaranta personaggi, in un omaggio teatrale intelligente e carico di ironia.

E ancora a gennaio lo spettacolo “Salveremo il mondo prima dell’alba”, in scena sabato 17 gennaio alle 21, uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo con drammaturgia di Gabriele Di Luca e la regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Ambientato in una clinica di riabilitazione di lusso su un satellite nello spazio, il lavoro racconta le dipendenze contemporanee e le fragilità di un’umanità disorientata, attraverso personaggi grotteschi e profondamente umani. Una narrazione lucida e ironica che, nel pieno stile di Carrozzeria Orfeo, indaga i paradossi della società contemporanea con estremo divertimento e crudezza. Lo spettacolo è una coproduzione di Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova e Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, in collaborazione con il Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboreto – Teatro Dimora / La Corte Ospitale”. Per informazioni: 055.8940864 – whatsapp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it.