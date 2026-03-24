Capodanno dell’Annunciazione a Livorno: il corteo storico di Signa sarà protagonista della celebrazione

SIGNA – Signa sarà tra i protagonisti del Capodanno dell’Annunciazione 2026, in programma domani, mercoledì 25 marzo, a Livorno. Il Comune parteciperà con il proprio gonfalone e una ricca delegazione del corteo storico, confermando il forte legame della comunità con le tradizioni e la storia della Toscana. Il Capodanno dell’Annunciazione rievoca l’antico calendario in uso in […]

SIGNA – Signa sarà tra i protagonisti del Capodanno dell’Annunciazione 2026, in programma domani, mercoledì 25 marzo, a Livorno. Il Comune parteciperà con il proprio gonfalone e una ricca delegazione del corteo storico, confermando il forte legame della comunità con le tradizioni e la storia della Toscana. Il Capodanno dell’Annunciazione rievoca l’antico calendario in uso in Toscana fino al 1749, quando l’anno civile iniziava il 25 marzo, in coincidenza con la festa religiosa dell’Annunciazione. Solo con il decreto del Granduca Francesco Stefano di Lorena del 20 novembre 1749, entrato in vigore l’anno successivo, si affermò il calendario gregoriano con inizio al 1 gennaio. Oggi questa ricorrenza, riconosciuta anche dalla legge regionale 51/2021, viene celebrata ogni anno in una città diversa attraverso cortei storici, eventi culturali e rievocazioni, valorizzando l’identità toscana.

L’edizione 2026 rappresenta la quinta celebrazione dedicata ai gruppi storici e di rievocazione della Toscana, che sfileranno in corteo verso luoghi simbolici per rendere omaggio alla Madonna, in un momento che unisce spiritualità, memoria e identità collettiva. “È per noi motivo di grande soddisfazione prendere parte a questa importante celebrazione regionale, – ha dichiarato il sindaco Giampiero Fossi – la presenza del corteo storico di Signa al Capodanno dell’Annunciazione non è semplicemente un elemento folcloristico, ma rappresenta un tratto profondo della nostra identità”.

“Portare il gonfalone del Comune e una delegazione così significativa della nostra comunità – ha aggiunto – significa testimoniare il valore delle nostre radici, della nostra storia e del lavoro che, nel tempo, ha contribuito a costruire il senso di appartenenza dei cittadini. È un momento solenne, che ci vedrà partecipi insieme ad altre realtà della Toscana in un percorso condiviso di valorizzazione culturale. Il xorteo storico di Signa, d’altronde, non rappresenta certo un elemento folcloristico ma è espressione viva della nostra comunità, delle sue tradizioni e del suo impegno nel custodirle e tramandarle alle nuove generazioni. Essere presenti a Livorno, in questa occasione, è un onore e una responsabilità che affrontiamo con orgoglio”.