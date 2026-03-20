Capodanno dell’Annunciazione: così domenica 22 sarà “celebrato” alla chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada

CAMPI BISENZIO – Una domenica in musica. E’ quella in programma il 22 marzo alle 15 presso la chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada dove si terrà un concerto all’interno della stagione concertistica dell’associazione Arte e Musica Toscana per festeggiare il Capodanno dell’Annunciazione. Si esibirà l’Orchestra Fiorentina Ensemble diretta da Stefano Burbi con i solisti Matteo Romoli al flauto e Chiara Faggi al saxofono. Il concerto, infatti, intende rievocare una significativa tradizione storica della Toscana: dal 1582 al 1749, l’anno nuovo veniva celebrato il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione. Tale ricorrenza, oltre al suo significato religioso, coincide con la rinascita della natura e l’inizio della primavera. Le musiche di Caccini, Vivaldi, Händel, Gluck, Boccherini, Mozart, Veracini e Zipoli faranno da intermezzo al poemetto “Salire alla Verna” di don Vincenzo Arnone: l’opera, composta in occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, prevede un particolare risalto musicale alla “Cappella dell’Annunciazione”. La voce recitante sarà affidata a Silvia Budri, attrice con consolidata esperienza teatrale, cinematografica e televisiva.

Flauto solista sarà Matteo Romoli, che collabora con orchestre come i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, Toscana Classica, Orchestra da Camera Fiorentina, Il Contrappunto e Ferruccio Busoni di Empoli ed è primo flauto delle orchestre Fondazione Nuove Assonanze, Nuova Europa e I Filarmonici di Firenze, di cui è stato co-fondatore insieme a Stefano Burbi, esibendosi sotto l’egida del Mozarteum di Salisburgo in seno all’Associazione Mozart Italia. Direttore sarà invece Stefano Burbi, che durante la sua intensa attività concertistica a livello internazionale è salito sul podio a guidare numerose prestigiose orchestre fra cui la Canadian Chamber Academy, la Toronto Academy Orchestra, l’Orchestra Nova Harmonia, la Antonio Vivaldi Orchestra di Toronto ed è direttore stabile dei Filarmonici di Firenze.