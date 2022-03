Capodanno fiorentino e anniversario della difesa del Castello: gli appuntamenti a Signa

SIGNA – Si svolgeranno la sera di venerdì 25 marzo le celebrazioni in occasione del Capodanno Fiorentino che coincidono con il 625° anniversario della vittoriosa difesa del Castello. A partire dalle 21 il raduno delle autorità davanti al palazzo comunale e la sfilata di una rappresentanza del corteo storico fino alla chiesa di San Lorenzo dove il sindaco Giampiero Fossi accenderà un cero alla Madonna di marzo (il dipinto è l'”Annunciazione” di Raffaello Navesi). A seguire, Alessandro Calonaci – direttore artistico della Compagnia Mald’Estro – declamerà i versi della Rubrica XLVII degli Statuti del Comune di Signa del 1399.

“Un’occasione di festa e di celebrazione per il nostro Comune, – commenta il sindaco Fossi – la ricorrenza del Capodanno Fiorentino si unisce, per noi signesi, alle celebrazioni per la liberazione del Castello di Signa, assediato nel 1397 dalle milizie del Duca di Milano Giangaleazzo Visconti. Ricorre quest’anno il 625° anniversario e, per l’occasione, saranno declamati da Calonaci i versi contenuti in una delle Rubriche degli Statuti di Signa (documento conservato nell’Archivio di Stato di Firenze) dove l’evento bellico è descritto in modo estremamente particolareggiato”.