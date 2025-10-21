Capp Plast riconosce un premio di 1.000 euro per l’assunzione di due manutentori elettrici da inserire in azienda

PRATO – Due manutentori elettrici che si occupino della manutenzione ordinaria dei macchinari, di quella sugli impianti elettrici industriali e con conoscenza della lettura degli schemi elettrici e del cablaggio dei quadri. Possibilmente con conoscenza Plc, cioè della programmazione dei macchinari. Capp Plast, azienda leader su scala europea in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, […]

PRATO – Due manutentori elettrici che si occupino della manutenzione ordinaria dei macchinari, di quella sugli impianti elettrici industriali e con conoscenza della lettura degli schemi elettrici e del cablaggio dei quadri. Possibilmente con conoscenza Plc, cioè della programmazione dei macchinari. Capp Plast, azienda leader su scala europea in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, contenitori e flaconi, assume due figure per ampliare il proprio organico tecnico. Lo fa con una procedura a visibilità pubblica perché le figure da selezionare sono molto specifiche. Tanto da studiare anche un premio per l’assunzione.

La selezione prevede una fascia d’età per l’assunzione a tempo indeterminato fra i 25 e i 45 anni. Viene richiesta esperienza sul campo, l’essere automunito, il diploma di scuola superiore, e soprattutto la disponibilità alla reperibilità programmata. L’azienda è aperta anche a valutare figure che oggi hanno un’azienda attiva o una ditta individuale e che vogliano intraprendere un percorso di assunzione. La novità nella selezione è quella del premio per l’assunzione. Capp Plast è infatti disposta a riconoscere 1.000 euro in busta paga allo scadere del primo anno di lavoro nell’azienda con sede a Prato. “Trovare figure specializzate è sempre più difficile, – spiega Elena Sardi, direttore ufficio risorse umane e socia Capp Plast – per questo vogliamo portare avanti un bando di selezione che faccia ben capire il percorso duraturo che vogliamo intraprendere con gli assunti. Un cammino di reciproca soddisfazione, entrando a fare parte di un’azienda seria, attenta al personale e con una grande vocazione all’innovazione”.

L’assunzione è a tempo indeterminato. Il contratto è quello del Ccnl Gomma e Plastica, l’inquadramento varierà in base all’esperienza accumulata sul campo dal candidato, è previsto un affiancamento iniziale nella sede di lavoro. Le candidature, con curriculum allegato, andranno inviate entro domenica 26 ottobre all’indirizzo di posta elettronica: elena.sardi@capp-plast.com. I profili ritenuti più interessanti e adeguati parteciperanno alle procedure di selezione che inizieranno da lunedì 27 ottobre.