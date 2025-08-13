Carabinieri: arrestate tre persone per tentato furto

FIRENZE – Tre romeni di 27, 22 e 21 anni sono stati arrestati sabato pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Le tre persone sono ritenute in concorso responsabili del reato di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. Nel corso della mattina i tre erano stati già bloccati e denunciati in stato di […]

FIRENZE – Tre romeni di 27, 22 e 21 anni sono stati arrestati sabato pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Le tre persone sono ritenute in concorso responsabili del reato di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. Nel corso della mattina i tre erano stati già bloccati e denunciati in stato di libertà dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per il tentativo di furto di generi alimentari, di circa 15 euro, presso un supermercato di via Salvi Cristiani. Trascorse poche ore dal “rilascio” dalla Caserma, i Carabinieri sono stati allertati dal personale di vigilanza di un altro negozio, questa volta in via Gioberti. In questo caso la vigilanza aveva segnalato la presenza di alcuni giovani intenti ad asportare dei capi d’abbigliamento. Accorsi i militari del Nucleo Radiomobile, i giovani segnalati, riconosciuti subito come gli stessi che due ore prima erano stati rilasciati dopo essere stati denunciati in stato di libertà, sono stati fermati all’interno dell’esercizio commerciale con svariati capi già privati delle placche antitaccheggio. Tutti e tre sono stati così tratti in arresto e ristretti all’interno delle camere di sicurezza della Stazioni CC Firenze Santa Maria Novella e Scandicci in attesa del giudizio con rito direttissimo. Nei confronti di tutti vige la presunzione di innocenza e la loro eventuale responsabilità penale sarà accertata solo all’esito del giudizio davanti al competente giudice, a fronte di sentenza passata in giudicato.