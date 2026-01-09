Carabinieri: arrestato un uomo durante un controllo alle Mulina

FIRENZE – Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleto Radiomobile di Firenze durante un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo è di origine tunisina e senza fissa dimora. L’operazione ha avuto luogo nel primo pomeriggio, nell’area dell’Ippodromo “Le Mulina”, […]

L’operazione ha avuto luogo nel primo pomeriggio, nell’area dell’Ippodromo “Le Mulina”, dove i militari, a seguito di una perquisizione eseguita all’interno di una stalla adibita ad alloggio di fortuna, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in più dosi e in parte conservata in un panetto, oltre a materiale per il confezionamento. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che, nella mattinata di oggi, ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G..