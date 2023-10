Carabinieri: denunciati tre giovani per ricettazione

SESTO FIORENTINO – Denunciati per ricettazione tre giovani sorpresi dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Signa a bordo di un’auto rubata. Si tratta di tre ragazzi albanesi: due 17enni, e un neo 18enne. Tutti disoccupati e conosciuti dalle forze di polizia. I fatti risalgono alla prime ore di domenica 15 ottobre quando una pattuglia dei Carabinieri ha controllato una Renault Clio con all’interno tre ragazzi molto giovani, ferma in via del Cantone. L’auto era stata rubata a Volterra (PI) il 10 ottobre scorso, a un 58enne italiano. Il veicolo è stato restituito al proprietario, mentre i tre giovani, sono stati denunciati per ricettazione. Uno dei due minori, inoltre, è stato arrestato in esecuzione di ordinanza custodia cautelare disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e associato presso l’Istituto Penale Minorile di Firenze. Lo stesso è stato anche segnalato alla Prefettura di Firenze (detenzione stupefacente per uso personale), poiché trovato in possesso di gr. 6 di hashish e 4 di marijuana.