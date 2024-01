Carabinieri Forestali, controlli e sanzioni in un negozio di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceppeto hanno svolto un controllo sul commercio al dettaglio di generi alimentari, in particolare a un negozio del Comune di Campi Bisenzio. Controllo avvenuto alla presenza della titolare dell’attività specializzata nella vendita di prodotti alimentari al dettaglio sia freschi che confezionati. “Dall’accertamento – si legge in una nota dei Carabinieri forestali – è emerso che erano esposti alla vendita prodotti alimentari preparati privi della rintracciabilità prevista dalla normativa comunitaria e in violazione alla comunicazione di inizio attività Scia, che non contempla la preparazione e vendita di alimenti al dettaglio. I militari dell’Arma hanno provveduto quindi al sequestro amministrativo di dieci recipienti contenenti vari tipi di preparati alimentari come ragù di carne, paté di fegatini, paté di carciofi, fagioli preparati con sugo di pomodoro e aromi, verdure lesse, ceci lessati, minestrone cotto, verdure lessate, zucchine e peperoni ripieni al forno e preparato fresco per minestrone. Inoltre dalla verifica delle indicazioni previste dalla normativa per la vendita al dettaglio di ortofrutta, i militari hanno individuato 27 contenitori pronti per la vendita di prodotti ortofrutticoli privi di indicazioni obbligatorie. Per le violazioni agli obblighi relativi alla rintracciabilità dei prodotti alimentari e per la mancanza delle indicazioni obbligatorie esterne nella vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli al minuto, sono state elevate quindi sanzioni amministrative per 2.600 euro”.