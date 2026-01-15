FIRENZE – Potenziati, dalla giornata odierna, i servizi di controllo del territorio nella zona adiacente alla Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella da parte dell’Arma dei Carabinieri. Ciò è stato possibile grazie ai “rinforzi” di militari delle Squadre Operative di Supporto (SOS) del 13° Reggimento Carabinieri di Gorizia, tre squadre con veicolo Lince.
Carabinieri, potenziati i controlli alla stazione di Firenze Santa Maria Novella
