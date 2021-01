“Cari clienti… torneremo quando le condizioni del lavoro ce lo permetteranno”, il messaggio sulla porta della Gelateria

SESTO FIORENTINO – Periodo difficile per chi gestisce un’attività e nelle città si vedono negozi che non sono riusciti a superare i periodi dei “colori” indicatori di possibilità o meno di aprire. In piazza Vittorio Veneto una gelateria con le porte serrate ha avvisato i propri clienti con questo cartello “Cari clienti, vista l’emergenza sanitaria […]

SESTO FIORENTINO – Periodo difficile per chi gestisce un’attività e nelle città si vedono negozi che non sono riusciti a superare i periodi dei “colori” indicatori di possibilità o meno di aprire. In piazza Vittorio Veneto una gelateria con le porte serrate ha avvisato i propri clienti con questo cartello “Cari clienti, vista l’emergenza sanitaria Gelato di Piazza ha deciso di rimanere chiuso fino a quando non saremo in condizione di lavorare al meglio per voi e per noi”. Un messaggio che lascia la speranza di una riapertura al più presto appena la pandemia sarà conclusa. E.A.