Carmignani (Pd): “Il nostro? Un partito sempre più coeso. Mentre gli altri continuano a buttarla in rissa…”

CAMPI BISENZIO – “Leggo con divertimento la nota di Fare Città nella quale una lista civica scrive commenti e giudizi sul Partito Democratico e sulla sua tenuta”: a scriverlo, in un post su Facebook, è il segretario del Pd campigiano, Alessandro Carmignani (nella foto). “È ancora più simpatico – aggiunge – che questi giudizi e commenti vengano da una lista civica di maggioranza che in 16 mesi si è persa non due consiglieri ma due partiti interi. Sono divertito dal fatto che il gruppo “di maggioranza della maggioranza della minoranza” dei cittadini si permetta di darci lezioni di democrazia preoccupandosi di una forza di opposizione non coesa. Simpaticamente poi vi ricordo che il consigliere Tammaro alle scorse elezioni non era candidato nella lista del Pd. Con grande piacere invece dico alla lista civica Fare Città di dormire pure sonni tranquilli, il Pd non perde pezzi, il Pd è uscito adesso da una bellissima fase congressuale con gruppi dirigenti rinnovati e una grande coesione al proprio interno. Il Pd farà le sue battaglie sempre pensando al bene della comunità campigiana e non facendo sconti. Continuate pure a buttarla in rissa, ma è evidente che è soltanto un modo per coprire le vostre inefficienze e la vostra non capacità di gestire cose complesse. Invece di impiegare il vostro tempo a parlare del Partito Democratico vi invito a occuparvi della nostra città visto anche il malcontento dilagante che sta crescendo sull’operato di questa amministrazione. Chiudendo vi domando: ma voi vi siete resi conti di aver vinto le elezioni e di avere l’onere e l’onore di governare la città oppure continuerete tutta la legislatura a fare opposizione alla vostra opposizione?”.