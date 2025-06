Carmignano, 11 giugno: l’omaggio ai partigiani caduti con le poesie di Bogardo Buricchi  

CARMIGNANO – “E’ nostra la sera/sui cigli dei campi/ancora biancastri di brina”. E’ l’incipit di “E’ nostra la sera”, una delle poesie scritte da Bogardo Buricchi, che insieme al fratello Alighiero, Ariodante Naldi e Bruno Spinelli, l’11 giugno del 1944, perse la vita a Poggio alla Malva nel sabotaggio di un convoglio merci nazista, in partenza per la Germania dalla stazione di Carmignano. Bogardo Buricchi era uno che scriveva di tutto: nella sua breve esistenza ha scritto poesie, diari, racconti, lettere, appunti. E le sue “poesie fuori dalle pagine”, nei giorni delle celebrazioni per l’81° anniversario del suo sacrificio e di quello dei suoi compagni d’azione, saranno stampate su manifesti distribuiti in scuole e circoli, affissi in luoghi pubblici e nelle sedi comunali. La pubblicazione delle poesie di Bogardo Buricchi è uno dei momenti più significativi del calendario di iniziative, stilato dal Comune, in collaborazione con il comitato 11 Giugno, il circolo Arci Naldi di Poggio alla Malva e l’Anpi di Prato e Carmignano, per ricordare, anche quest’anno, i partigiani caduti.

Le celebrazioni, che culmineranno nella tradizionale cerimonia al cippo di Poggio alla Malva, inizieranno nel pomeriggio (ale 18) di venerdì 6 giugno, dal cimitero di Comeana, con la deposizione di una corona in onore di Sergio Sorri, partigiano, medaglia di bronzo al valor militare, per poi proseguire domenica 8 giugno: alle 8.30, dalla stazione di Carmignano, con la “Camminata sulle orme di Buricchi”, a cura di Arci Carmignano e Poggio alla Malva, e dei gruppi trekking Gem-La Traccia Carmignano, “I Risorti” La Querce Prato, Baol Carmignano, che rievoca il sabotaggio alla fabbrica di esplosivi Nobel: un percorso ad anello, della durata circa 4 ore (obbligatorie scarpe da trekking; consigliati abbigliamento comodo e acqua; prenotazioni entro giovedì 5 giugno, con WhatsApp al numero 334 6833682); alle 9.30, con la Messa in suffragio dei partigiani caduti, nella chiesa di Poggio alla Malva; nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, con “Ricordi di guerra nel nostro territorio”, la mostra, ad ingresso libero e visite assistite, dell’associazione “Frammenti di Memoria” (via Macia, 5, Comeana), che espone ritrovati bellici 1939-1945 e fotografie del bombardamento di Comeana del 17 gennaio ’44 (documentazione proveniente dall’Archivio nazionale di Washington).

Martedì 10 giugno, due gli eventi: nel pomeriggio, alle 18, al circolo Arci 11 Giugno di Carmignano, sarà presentato “Insieme per il futuro”, il libro di Silvano Gelli, prodotto dal circolo, che raccoglie cinquant’anni di vita associativa a Carmignano (1974-2024); la sera, alle 20.30, sarà invece la volta del Podcast “Comunità resistenti – circoli e Case del Popolo della provincia di Prato”, il progetto promosso da Arci Prato, in collaborazione con il Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato, presentato dagli autori, il giornalista Lorenzo Tempestini e lo storico Enrico Iozzelli e da Ilaria Testa, presidente Arci Prato. Mercoledì 11 giugno la celebrazione solenne, che parte la mattina, alle 11, dal cimitero di Carmignano, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai partigiani, e continua, la sera (alle 20.30), a Poggio alla Malva, con il corteo, preceduto dal Gonfalone del Comune e accompagnato dalla filarmonica Verdi di Bacchereto, da piazza Naldi al cippo che ricorda il sacrificio di Ariodante Naldi, Bogardo Buricchi, Alighiero Buricchi, Bruno Spinelli, dove Giacinto Ciappetta, dirigente dell’istituto comprensivo Il Pontormo, terrà l’orazione ufficiale.