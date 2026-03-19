Carmignano, aperto il cantiere per il nuovo parcheggio a Santa Cristina

CARMIGNANO – Le opere propedeutiche erano partite da tempo, ora con la pulizia dell’area è partito anche il cantiere per la costruzione del parcheggio a Santa Cristina a Mezzana. Un investimento da 355mila euro, che nelle intenzioni del Comune, come spiegato in più circostanze dall’assessore alle opere pubbliche Chiara Fratoni, “non serve soltanto a creare posti auto, ma a ridisegnare in qualche modo il profilo della frazione”. L’intervento prevede la realizzazione di una quindicina di posti auto e la messa in sicurezza dell’attraversamento di via Vergheretana (Sp10), il collegamento pedonale tra il costruendo parcheggio e il centro della frazione. “Finalmente – dice il sindaco Edoardo Prestanti – possiamo dare il via ad un’opera molto attesa, che soprattutto riduce pericoli e rischi per cittadini e residenti”. La spesa per il parcheggio è finanziata in massima parte dalla Provincia di Prato, che dal suo bilancio ha impiegato 285mila euro, cofinanziata dal Comune che, per coprire i costi, ha destinato all’opera 75mila euro. I lavori andranno avanti fino all’estate.