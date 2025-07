Carmignano, bilancio positivo dopo i primi sei mesi dall’attivazione della tariffazione corrispettiva 

CARMIGNANO – A sei mesi dall’introduzione del nuovo sistema tariffario Taric (Tariffa Corrispettiva), il Comune di Carmignano registra risultati positivi, con una raccolta differenziata che supera l’80% e un’ampia adesione da parte della cittadinanza. Il nuovo modello, in linea con quanto richiesto dalla normativa europea, implica una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, incentivandone così una gestione più consapevole dei rifiuti e una corretta separazione dei materiali. Un sistema semplice ed efficace che unisce sostenibilità ambientale ed equità tariffaria. I primi dati confermano l’efficacia della nuova impostazione: il 77% delle utenze domestiche ha ricevuto una premialità in bolletta, il 21% ha pagato la tariffa base, mentre solo l’1,37% ha ricevuto una penalità. Anche tra le utenze non domestiche l’andamento è positivo: il 25% ha beneficiato di premialità, il 72% ha corrisposto la tariffa base e solo il 2,65% ha ricevuto una penalità.

Questi risultati sono frutto della sinergia tra cittadini, amministrazione comunale e Alia Plures, che ha attivato un sistema equo e trasparente, premiando chi differenzia correttamente e contribuendo a una gestione più condivisa e responsabile dei rifiuti urbani. L’introduzione della Taric ha inoltre permesso di regolarizzare numerose posizioni contrattuali: negli ultimi 12 mesi sono stati stipulati 830 nuovi contratti o subentri, permettendo di far emergere utenze non registrate e rendere la ripartizione dei costi del servizio più corretta ed equilibrata. “Carmignano ha dimostrato che un cambio di passo è possibile, – ha detto Lorenzo Perra, presidente di Alia Plures – la partecipazione consapevole dei cittadini alla raccolta differenziata e al nuovo modello tariffario conferma che quando il servizio è trasparente e i vantaggi sono evidenti, le persone rispondono con senso civico e responsabilità”.

“Il percorso di transizione – ha aggiunto il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti – verso un sistema sempre più giusto e sostenibile prosegue, accompagnato da nuove iniziative di comunicazione, informazione e ascolto sul territorio. Il risultato è un 80% e più di raccolta differenziata, che ci colloca tra i Comuni con la maggior quota. Stiamo lavorando con Alia per migliorare ulteriormente la qualità del servizio, favorire la partecipazione collettiva, superare le criticità tuttora esistenti. Il che comporta anche un impegno e una sfida che vale per tutti i Comuni: bloccare gli aumenti in tariffa. Ciò sarà possibile solo con più differenziata e con gli impianti necessari per dare e recuperare valore dai rifiuti differenziati”.