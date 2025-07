“Carmignano Estate”: “Tramonti diVini”, i 50 anni della Doc, ma anche musica al parco museo Quinto Martini

CARMIGNANO – “Il vino è storia e identità del nostro territorio”, dice il sindaco Edoardo Prestanti, nel commentare le celebrazioni che Carmignano si appresta a dedicare ai 50 anni del marchio Doc. “Tramonti diVini” sono infatti le due serate, venerdì 11 e sabato 12 luglio, che il Comune, con la Pro Loco e il Consorzio dei vini di Carmignano, manda in scena, in piazza San Carlo ad Artimino, con tanto di talk show (sabato 11), in diretta televisiva su Tv Prato, con esperti e storici del territorio e letture teatrali. Un evento inserito nel cartellone di “Carmignano Estate 2025”, diffuso nelle strade e vie del borgo di Carmignano, a partire dalle 19 di entrambi i giorni del fine settimana, con vino, arte, musica e sapori locali che s’incontreranno tra degustazioni a cura delle cantine del Consorzio dei vini, installazioni, spettacoli, laboratori per bambini.

“Cinquant’anni fa alcuni visionari – conclude Prestanti, nell’illustrare “Tramonti diVini” – il sindaco dell’epoca, insieme alle grandi aziende agricole, ebbero un’intuizione: la campagna come sinonimo di ricchezza che si accompagna con la buona qualità della vita, con il buon vivere. Ecco celebreremo quest’idea di Carmignano che guarda al futuro, sviluppando al meglio le sue risorse”. Nel cartellone di “Carmignano Estate 2025” non c’è questa settimana soltanto la celebrazione, nel week end, per la Doc. Giovedì 10 sono previsti tre appuntamenti: con la musica (alle 21) e con “The power of music” al parco museo Quinto Martini di Seano, Punk Hazard + Sabjan and the Monster trio, il progetto dei servizi educativi delle Piagge; e con l’avventura dell’Odissea raccontata ai bambini, per il secondo incontro (alle 21) di luglio de “Le notti di Racconti”, alla biblioteca Aldo Palazzeschi di Seano, aperta dalle 19 alle 23; con il teatro e “Ci vediamo in arena”, la prima delle quattro commedie in vernacolo, proposte da Chiodo Fisso, nello spazio all’aperto della parrocchia di Comeana (alle 21.15).